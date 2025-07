Bénin – BAC 2025: voici le calendrier des épreuves facultatives et sportives

- Publicité-

Après la proclamation des résultats de la première délibération, les candidats admissibles au Baccalauréat 2025 sont attendus pour les épreuves facultatives et celles d’Éducation Physique et Sportive. Le ministère de l’Enseignement supérieur a publié le calendrier détaillé de ces évaluations prévues entre le 12 et le 15 juillet.

Les choses s’accélèrent pour les candidats admissibles au Baccalauréat session unique de juin 2025. Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, à travers l’Office du Baccalauréat, a rendu public le calendrier des épreuves facultatives et celles d’Éducation Physique et Sportive (EPS). Ces évaluations se dérouleront sur quatre jours, du samedi 12 au mardi 15 juillet.

Le samedi 12 juillet sera consacré à deux matières optionnelles : l’Économie Familiale et Sociale de 07h à 10h, puis les Langues Nationales de 11h à 14h. Les épreuves se poursuivront le lundi 14 juillet, avec la Musique de 08h à 12h, suivie du Dessin l’après-midi de 15h à 18h.

En parallèle, les épreuves physiques sont prévues le même jour, lundi 14 juillet, dans deux plages horaires : de 07h à 11h, puis de 14h à 18h. Les retardataires auront une dernière chance le mardi 15 juillet, aux mêmes horaires, pour valider cette étape.

Deuxième délibération attendue pour le 16 juillet

À l’issue de ces épreuves, la deuxième délibération interviendra le mercredi 16 juillet 2025 à partir de 14h, selon le communiqué officiel signé par Alphonse da Silva, Directeur Général de l’Office du Baccalauréat.

C’est à cette date que les candidats ayant validé les épreuves complémentaires sauront s’ils rejoignent définitivement la liste des nouveaux bacheliers.

Pour rappel, les résultats de la première délibération ont été proclamés ce mercredi 9 juillet. Le taux de réussite national s’élève à 73,02 %, un record pour les trois dernières années. Sur les 79 588 candidats inscrits, seuls les déclarés admissibles participent désormais aux épreuves facultatives et sportives.

Ce taux est en nette hausse par rapport aux 56,93 % enregistrés en 2024 et aux 63,08 % de 2023, signalant une dynamique encourageante pour le système éducatif béninois.