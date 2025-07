Bénin – BAC 2025: les résultas déjà disponibles en ligne (Consultez ici)

- Publicité-

Les résultats du Baccalauréat 2025 au Bénin sont désormais accessibles. L’Office du Baccalauréat a mis en ligne ce mercredi 9 juillet les résultats de la session unique de juin 2025, à consulter en quelques clics sur la plateforme E-Résultat.

Les résultats du Bac 2025 sont enfin là. Après des jours d’attente et de suspense, les candidats peuvent désormais vérifier leur admission. L’annonce a été faite dans la matinée de ce mercredi par l’Office du Baccalauréat, confirmant la disponibilité des résultats sur les plateformes officielles.

Pour consulter leur résultat, les candidats doivent se rendre sur le site https://eresultats.bj/ ou sur https://www.officedubacbenin.bj/. Une fois sur la plateforme, il suffit de choisir l’examen, renseigner son numéro de table, puis lancer la recherche.

Mode d’emploi pour accéder à vos résultat

Les plateformes mises en place permettent une consultation rapide et fluide. Voici les étapes à suivre 👉 Cliquez ici pour consulter votre résultat directement.

Sélectionner l’examen « BAC 2025 ». Renseigner son numéro de candidat. Cliquer sur « Rechercher » pour voir son résultat.

Pour ceux qui rencontrent des difficultés, les établissements scolaires ou les cybercafés restent des recours utiles. Notons que les résultats physiques peuvent également être consultés dans certains centres.

Rappelons que les épreuves facultatives sont prévues pour le 12 juillet, les épreuves sportives les 14 et 15 juillet, et les oraux les 18 et 19 juillet. La deuxième délibération interviendra à l’issue de ces phases.