Bénin – BAC 2025: calendrier de la session de remplacement, la liste des candidats retenus déjà disponible

Les candidats à la session de remplacement du Bac 2025 composeront dès le lundi 14 juillet au centre unique du CEG Sainte Rita à Cotonou. La liste des admis à cette session spéciale est disponible à partir du 8 juillet dans les centres de correction, à l’Office du Baccalauréat et sur le lieu de composition.

Le top départ est donné. Dans un communiqué en date de ce 8 juillet 2025, le Directeur Général de l’Office du Baccalauréat, Alphonse da Sylva, informe les candidats de la session de remplacement que les épreuves écrites se tiendront à partir du lundi 14 juillet 2025. Le centre unique désigné pour cette session est le Collège d’Enseignement Général Sainte Rita, situé à Cotonou.

La session de remplacement concerne notamment les candidats ayant été empêchés lors des épreuves principales pour des raisons jugées valables. La liste officielle des admis à cette session spéciale est affichée dans les centres de correction/délibération, au siège de l’Office du Baccalauréat, ainsi qu’au CEG Sainte Rita, dès ce mardi 8 juillet 2025.

Des consignes strictes

Le communiqué insiste sur les dispositions pratiques. Tous les candidats retenus sont invités à se présenter au centre de composition à partir de 07 heures le jour des épreuves. Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité en cours de validité, condition indispensable pour accéder aux salles de composition. Cette exigence vise à sécuriser le processus et à prévenir toute tentative de fraude.

Cette session de remplacement représente une opportunité cruciale pour de nombreux candidats qui n’ont pas pu composer en juin. L’Office du Baccalauréat, fidèle à sa mission de garantir l’équité dans l’accès au diplôme, invite tous les candidats concernés à la ponctualité et au respect des consignes officielles.

Les résultats, en plus de l’affichage dans les centres de composition, sont disponibles en ligne ce mercredi 9 juillet 2025. Deux plateformes sont mises à disposition des candidats : www.officedubacbenin.bj et www.eresultats.bj. Depuis 2020, cette dernière facilite grandement l’accès aux résultats en trois étapes simples : accéder au portail, entrer son numéro de table et consulter directement son résultat.