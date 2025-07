Bénin – BAC 2025: 1ère délibération ce mercredi, les résultats seront disponibles en ligne

- Publicité-

L’Office du Baccalauréat annonce que la première délibération du Bac 2025 aura lieu ce mercredi 9 juillet. Les résultats seront immédiatement disponibles en ligne via deux plateformes officielles, permettant aux candidats de consulter leur verdict sans se déplacer.

Les candidats au baccalauréat session unique de juin 2025 seront fixés ce mercredi 9 juillet. L’Office du Baccalauréat a confirmé que les résultats de la première délibération seront publiés à cette date et pourront être consultés exclusivement en ligne, une méthode adoptée depuis plusieurs années pour désengorger les établissements scolaires et simplifier l’accès à l’information.

Pour éviter les longues files d’attente et les déplacements inutiles, deux plateformes numériques sont mises à disposition : www.officedubacbenin.bj et www.eresultats.bj, cette dernière étant plus récente et conçue pour faciliter la consultation à grande échelle. Les autorités invitent les candidats à s’orienter préférentiellement vers ces outils pour obtenir leurs résultats en toute sécurité.

Sur eRésultats, la procédure de consultation est simple et se décline en trois étapes :

Accéder à la plateforme : Visitez www.eresultats.bj, choisissez l’examen “BAC 2025” puis cliquez sur “consulter”. Saisir les données personnelles : Renseignez le numéro de table et les informations requises (département, type d’examen, etc.). Consulter le résultat : Après validation, le verdict s’affiche à l’écran avec les informations personnelles du candidat.

Depuis 2020, l’initiative de digitalisation progressive de l’annonce des résultats du Bac répond à une volonté d’efficacité et de modernisation. Elle évite non seulement les attroupements dans les établissements, mais favorise aussi l’accès équitable à l’information, surtout pour ceux vivant hors des grandes villes.

En attendant la seconde délibération prévue le 19 juillet 2025, cette étape représente un moment décisif pour des milliers de jeunes béninois et leurs familles.