Bénin: arrivée du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Cotonou

À l’invitation de son homologue béninois, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Cotonou ce mardi 15 juillet 2025 pour une visite de travail. Accueilli par le chef de la diplomatie béninoise Olushegun Adjadi Bakari à l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin, il s’entretiendra dans la soirée avec le président Patrice Talon sur des sujets majeurs tels que la coopération bilatérale, la sécurité régionale et l’intégration sous-régionale.

La visite s’inscrit dans un contexte sous-régional marqué par des tensions politiques, des défis sécuritaires croissants et la nécessité pour les États de renforcer leurs alliances. Le tête-à-tête entre les deux chefs d’État prévu ce mardi soir au Palais de la Marina revêt donc un enjeu particulier. Les échanges devraient couvrir un large éventail de dossiers, allant de la coopération économique à la mobilité régionale, en passant par les questions de sécurité et les stratégies d’intégration.

Un partenariat Sud-Sud axé sur la stabilité et le développement

Au cœur de cette rencontre bilatérale, l’ambition partagée de bâtir une Afrique de l’Ouest résiliente et prospère. Les deux dirigeants sont attendus sur des engagements forts en matière d’investissements croisés, de libre circulation des personnes et des biens, ainsi que sur des projets communs dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et de la formation professionnelle. La situation politique dans des pays comme le Niger, le Mali ou encore la Guinée, en proie à des transitions militaires, devrait également nourrir les discussions.

En marge de la rencontre, une déclaration conjointe est annoncée. Elle devrait mettre en lumière les principales résolutions issues de cette visite, mais aussi dessiner les contours d’un partenariat renforcé entre Dakar et Cotonou, dans un esprit de solidarité panafricaine et de cohésion sous-régionale.

Cette visite de Bassirou Diomaye Faye au Bénin intervient quelques mois après son investiture, dans un contexte où le Sénégal cherche à réaffirmer son rôle d’acteur clé de la diplomatie ouest-africaine.