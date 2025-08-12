Bénin: arrestation d’un tiktokeur pour aveux publics de cybercriminalité

Le Centre National d’Investigation Numérique (CNIN) a arrêté Geoffroy Fridich, créateur de contenu sur TikTok, pour des faits présumés de cybercriminalité. L’interpellation fait suite à des déclarations virales dans lesquelles il affirmait ne craindre aucune autorité et ne pas vouloir cesser ses activités illégales.

Le CNIN a procédé à l’arrestation de Geoffroy Fridich, titulaire d’un compte TikTok, après avoir établi son implication dans des actes de cybercriminalité. Son interpellation intervient dans le sillage d’une vidéo virale publiée par le tiktokeur Florent Mahougnon, récemment condamné à 24 mois de prison pour les mêmes faits, où Geoffroy Fridich revendiquait ouvertement ses activités illégales et son refus d’y mettre fin.

Selon les informations recueillies, les enquêteurs du CNIN ont confirmé, après plusieurs vérifications, que les propos de l’intéressé n’étaient pas de simples fanfaronnades, mais correspondaient à des actes répréhensibles. L’intéressé sera prochainement présenté à la justice pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

Un appel à la vigilance

Dans son communiqué, le CNIN a remercié la population pour sa collaboration et l’a invitée à poursuivre le suivi de ses alertes via ses canaux officiels : Facebook (facebook.com/cnin.benin/), X (x.com/cnin_benin) et WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029VauSDSQHltY7xJHVhQ3u).

Le Centre rappelle également aux victimes d’escroqueries ou d’actes cybercriminels qu’elles peuvent déposer plainte par mail à l’adresse [email protected] ou sur le site internet cnin.bj.