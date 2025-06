Bénin : après son entrée en bourse, la LNB annonce sa première assemblée générale mixte

- Publicité-

Suite à son entrée remarquée sur le marché financier, la Loterie Nationale du Bénin S.A. (LNB S.A.) convoque ses actionnaires à une assemblée générale mixte (Extraordinaire et ordinaire) le lundi 30 juin prochain. Cette rencontre marquera une nouvelle étape importante dans la vie de l’entreprise, désormais cotée en bourse.

L’assemblée, qui se tiendra dans la salle bleue du Palais des congrès de Cotonou à 10h, portera sur plusieurs points cruciaux liés à la gestion et à la gouvernance de la société. À l’ordre du jour de la session ordinaire figurent notamment l’approbation des états financiers de l’exercice écoulé, l’affectation du résultat, ainsi que la ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et la nomination de quatre nouveaux administrateurs. La partie extraordinaire permettra, quant à elle, de constater l’entrée des nouveaux actionnaires et de procéder à la modification correlative des statuts ou d’autres résolutions liées à la nouvelle structure de l’entreprise dans le cadre de sa cotation.

L’entrée en bourse de la LNB S.A. marque une volonté d’ouverture du capital à l’investissement public et de renforcement de la transparence dans sa gestion. Cette première assemblée post-cotation représente donc un rendez-vous stratégique pour les actionnaires, appelés à se prononcer sur les grandes orientations de la société dans ce nouveau contexte.

Les actionnaires sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour y participer activement ou à se faire représenter conformément à l’acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du GIE.

La Direction Générale de la LNB S.A.

