Bénin: après sa désignation comme candidat, Romuald Wadagni rencontre le parti Moele-Bénin

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Jacques Ayadji, président du parti Moele-Bénin
Une rencontre est prévue entre Romuald Wadagni, candidat désigné de la mouvance présidentielle, et le parti Moele-Bénin.

L’information a été confirmée par Jacques Ayadji, président du parti, qui a annoncé que cette réunion se tiendra le jeudi 4 septembre 2025 au siège du mouvement à Cotonou.

Cette initiative fait suite à un échange téléphonique intervenu le dimanche 31 août, au cours duquel M. Ayadji a exprimé sa reconnaissance envers le ministre d’État pour l’attention portée à sa formation politique.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de rassemblement des forces politiques qui soutiennent le président Patrice Talon et son successeur désigné pour l’élection présidentielle d’avril 2026.

Le parti Moele-Bénin, fondé et présidé par Jacques Ayadji, s’est positionné depuis sa création comme une formation de la mouvance, prônant l’ancrage démocratique et l’engagement citoyen.

Romuald Wadagni, actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, a été choisi pour porter la candidature de la mouvance présidentielle aux côtés de Mariam Chabi Talata, vice-présidente sortante, désignée colistière. Leur duo incarne la volonté de continuité des réformes économiques et institutionnelles engagées depuis 2016 sous l’impulsion de Patrice Talon.

L’entretien prévu avec Moele-Bénin sera l’occasion pour le candidat de renforcer ses liens avec les acteurs politiques de la mouvance, de recueillir leurs attentes et d’amorcer une concertation en vue de la campagne électorale.

