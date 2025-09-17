PAR PAYS
Bénin: adoption d’une stratégie pour une éducation de base inclusive à l’horizon 2030

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon
Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon PH: Présidence de la République
. .

Le Conseil des ministres du 17 septembre 2025 a approuvé la Stratégie de renforcement des alternatives éducatives pour la période 2026-2030. Ce plan vise à garantir à chaque enfant et jeune un accès à une éducation de base inclusive et diversifiée, avec un budget de 283,7 milliards FCFA.

Bénin : le gouvernement adopte une stratégie pour une éducation de base inclusive à l’horizon 2030. Cette stratégie entend rompre avec le modèle exclusivement scolaire qui, malgré ses acquis, génère encore des abandons et exclusions.

Elle mise désormais sur une offre éducative variée et adaptée, intégrant scolarisation formelle, initiation aux métiers, et enseignement en français ou en langues nationales. Les alternatives éducatives concernent principalement les enfants de 9 à 14 ans exclus du système classique.

Le gouvernement propose d’allonger la durée de l’éducation de base, passant de 12 à 15 ans, afin de permettre à tous les apprenants de moins de 15 ans d’atteindre la classe de Terminale. L’objectif est de consolider le droit à l’éducation et de favoriser l’insertion socio-économique des jeunes.

La mise en œuvre de cette politique repose sur plusieurs leviers dont l’application effective de la nouvelle architecture éducative, l’implication accrue des collectivités territoriales, adhésion des communautés et l’accompagnement des partenaires techniques et financiers.

