Bénin: 6 étudiants admis sur 2 482 en première année de droit à l’Université de Parakou

Sur un total de 2 482 étudiants inscrits en première année de droit à l’Université de Parakou, seulement six ont été admis à la première session de juin 2025.

La faculté des droits et de sciences politiques de l’Université de Parakou est secouée par des résultats catastrophiques à la première session de juin 2025. Selon le journal La Nation, sur les 2 482 étudiants de première année, seulement six ont validé toutes les unités d’enseignement et sont définitivement admis.

Les 2 476 autres devront reprendre les matières non validées lors de la seconde session. Cette situation, qui suscite de nombreux commentaires et inquiétudes, n’est pas une première selon le doyen Moctar Adamou.

Seule la moyenne ne suffit plus

En effet, l’université applique depuis 2012 le système LMD (Licence-Master-Doctorat) qui exige la validation de toutes les unités d’enseignement regroupées par matières. « Ici, ce n’est plus le système classique où la moyenne générale suffisait. Il faut valider chaque unité d’enseignement », a expliqué le doyen cité par le média du service public. Selon lui, cette rigueur vise à encourager les étudiants à mieux se préparer et à s’engager pleinement dans leur formation.

Revenant sur l’évolution de cette politique, le doyen rappelle qu’auparavant, avec un taux de réussite de 85 %, les étudiants pouvaient passer en année supérieure, mais cette souplesse a montré ses limites. « Beaucoup d’étudiants ne revenaient pas composer les matières à reprendre », déplore-t-il.

A en croire, ses explications, c’est pour cette raison que depuis 2020, la faculté a donc opté pour une application stricte de la règle selon laquelle la première session n’est validée que si toutes les unités le sont.

Echec du système ou exigence académique ?

Pour le professeur Moctar Adamou, il ne s’agit pas d’un échec du système mais d’une exigence académique. Pour lui, l’année dernière, environ 785 étudiants avaient réussi à la seconde session. Il se montre donc optimiste quant à une amélioration significative des résultats lors de la prochaine phase.

Toutefois, il reconnaît que tous les étudiants ne s’inscrivent pas avec la vocation ou le profil nécessaire pour suivre une formation juridique. Certains, selon lui, rejoignent la faculté sans réel projet professionnel dans ce domaine.

« Toutefois, ce ne sont pas tous ceux qui viennent dans cette faculté de droit, qui ont le profil pour être des juristes. Parfois, certains ne font pas le très bon choix. Ils viennent seulement pour augmenter l’effectif des étudiants de cette faculté »



Pour le doyen, ce niveau d’exigence est nécessaire afin de former des juristes compétents. Il espère que les étudiants concernés sauront saisir la seconde chance qui leur est offerte pour redresser la barre.