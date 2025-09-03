PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Bénin: 358 rangers intégrés officiellement dans le corps des gardes forestiers

Bénin: 358 rangers intégrés officiellement dans le corps des gardes forestiers

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
corps des gardes forestiers en qualité de spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse
corps des gardes forestiers en qualité de spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse
- Publicité-
. .

Le gouvernement béninois a décidé, en Conseil des ministres du mercredi 3 septembre 2025, d’incorporer 358 rangers au sein du corps des gardes forestiers. Ces agents, déjà en activité dans les parcs nationaux, deviennent désormais des spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse, conformément au statut spécial de leur fonction.

358 rangers intégrés officiellement dans le corps des gardes forestiers. C’est la décision prise en conseil des ministres ce mercredi 3 septembre 2025. La mesure concerne des rangers initialement recrutés pour la surveillance des parcs de la Pendjari et du W.

Leur présence, selon l’exécutif, a permis une amélioration notable de la gestion de ces aires protégées. En effet, leur action contribue à réduire le braconnage, à renforcer la sécurité et à favoriser l’accroissement de la population faunique.

Une reconnaissance des acquis et un renforcement de la protection des parcs

Selon le conseil des ministres, leur intégration s’inscrit dans le cadre de la loi n°2020-18 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse. Ce texte prévoit la possibilité d’intégrer des spécialistes, dont les rangers, dans le corps des gardes forestiers.

Déjà opérationnels au sein des brigades de surveillance et de protection, les rangers bénéficient désormais d’un statut officiel.

Le gouvernement a validé leur recrutement sur titre, prenant en compte l’expérience acquise sur le terrain. Cette décision vise à stabiliser davantage les parcs nationaux et à consolider les efforts engagés pour préserver la biodiversité.

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

SNAB 2025: Soutenus par Sightsavers, les artisans plaident pour la ratification de l’ADP

Bénin

Bénin: des dizaines de véhicules avec des chargements hors gabarit arrêtés dans plusieurs départements

Bénin

Elections législatives 2026: la cour constitutionnelle lance le recrutement des agents électoraux

Bénin

Le Bénin adopte un plan stratégique 2025-2029 pour moderniser son armée

Burkina Faso

Burkina Faso : un humanitaire français détenu pour suspicion d’espionnage

Bénin

Bénin: un test de sélection pour recruter 2.319 AME du primaire

Bénin

Bénin – Mariage précoce des filles: le gouvernement oppose un programme de lutte

Bénin

Bénin: le gouvernement approuve le Plan national de développement sanitaire 2026-2030

Bénin

Bénin: bientôt la construction d’un stade omnisports moderne à Parakou

Bénin

Bénin: la circulation des véhicules lourds de transport réorganisée dans le Grand Nokoué

VOIR TOUS LES FLASHS