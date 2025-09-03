BY COUNTRIES
Bénin: 358 rangers intégrés officiellement dans le corps des gardes forestiers

By Angèle M. ADANLE
corps des gardes forestiers en qualité de spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse
Le gouvernement béninois a décidé, en Conseil des ministres du mercredi 3 septembre 2025, d’incorporer 358 rangers au sein du corps des gardes forestiers. Ces agents, déjà en activité dans les parcs nationaux, deviennent désormais des spécialistes des Eaux, Forêts et Chasse, conformément au statut spécial de leur fonction.

358 rangers intégrés officiellement dans le corps des gardes forestiers. C’est la décision prise en conseil des ministres ce mercredi 3 septembre 2025. La mesure concerne des rangers initialement recrutés pour la surveillance des parcs de la Pendjari et du W.

Leur présence, selon l’exécutif, a permis une amélioration notable de la gestion de ces aires protégées. En effet, leur action contribue à réduire le braconnage, à renforcer la sécurité et à favoriser l’accroissement de la population faunique.

Une reconnaissance des acquis et un renforcement de la protection des parcs

Selon le conseil des ministres, leur intégration s’inscrit dans le cadre de la loi n°2020-18 du 3 juillet 2020 portant statut spécial des fonctionnaires des Eaux, Forêts et Chasse. Ce texte prévoit la possibilité d’intégrer des spécialistes, dont les rangers, dans le corps des gardes forestiers.

Déjà opérationnels au sein des brigades de surveillance et de protection, les rangers bénéficient désormais d’un statut officiel.

Le gouvernement a validé leur recrutement sur titre, prenant en compte l’expérience acquise sur le terrain. Cette décision vise à stabiliser davantage les parcs nationaux et à consolider les efforts engagés pour préserver la biodiversité.

