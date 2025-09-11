Bénin: 1 666 nouveaux logements sociaux bientôt construits à Ouèdo

Le gouvernement béninois poursuit activement sa politique de logement social avec le lancement imminent de la deuxième phase du projet de construction à Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Ce sont 1 666 nouveaux logements qui verront bientôt le jour sur les lots 10 et 11 du vaste site dédié à cet ambitieux programme immobilier.

Soutenu par la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), ce projet marque une étape importante dans la stratégie nationale d’amélioration des conditions de vie des populations à revenus modestes.

Le financement de cette phase supplémentaire s’inscrit dans le cadre du premier accord de prêt déjà signé avec la BADEA, démontrant ainsi la solidité du partenariat entre le Bénin et l’institution financière.

Lors d’une séance de travail avec les parties prenantes du projet, le chargé de mission du Chef de l’État, Zul-Kifl Salami, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à garantir des logements de qualité, construits selon les standards modernes et en adéquation avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Il a insisté sur le respect rigoureux des normes techniques et environnementales, soulignant que « rien ne sera laissé au hasard » pour assurer la viabilité et la durabilité des ouvrages.

Par ailleurs, la BADEA accompagnera non seulement la construction des nouveaux logements, mais également le suivi technique de la première phase du projet, déjà en cours sur le même site. Une manière de renforcer la coordination et d’assurer la cohérence globale du programme.

Avec ce nouveau lot de 1 666 unités, le projet de Ouèdo se positionne comme l’un des plus grands programmes de logements sociaux en cours en Afrique de l’Ouest, et témoigne de la volonté des autorités béninoises de répondre efficacement à la pénurie de logements décents dans le pays.