Ben Aknoun bat Paradou AC en J19 de la Ligue 1

La 19e journée de Ligue 1 algérienne a livré des spectacles intenses ce samedi, avec notamment une rencontre très riche en buts et une autre au suspense plus resserré. Ces affiches ont encore une fois bousculé la hiérarchie du championnat et mis en lumière des individualités décisives.

À Omar Hamadi, le face-à-face entre le Paradou AC et Ben Aknoun a été animé dès l’entame : Fouad Kermiche a donné l’avantage aux siens à la 12e minute. La physionomie du match a toutefois basculé lorsque les locaux ont été réduits à dix, un tournant qui a permis aux visiteurs de reprendre l’ascendant avant la pause.

C’est Badis Bouamama qui a frappé fort pour Ben Aknoun, inscrivant deux buts coup sur coup (40e et 45+2) pendant qu’Abdeldjalil ajoutait sa contribution (44e) pour faire virer son équipe en tête au repos. La réaction du Paradou fut immédiate : Mohamed Abdelkader a ramené tout le monde à égalité en deux minutes (48e, 51e), relançant complètement le duel. Mais la supériorité offensive des pensionnaires visiteurs a prévalu ; Bouamama a complété son triplé à la 79e minute et Adil Djabout a scellé le score dans le temps additionnel (90e). Ben Aknoun s’impose finalement 5-3, et grimpe à la 4e place avec 27 points, alors que le Paradou stagne à la 14e position avec 17 unités.

MB Rouissat conserve l’essentiel

Dans l’autre match du jour, MB Rouissat a décroché une victoire maigre mais précieuse face à l’ES Mostaganem. Le seul but de la partie est intervenu peu avant la demi-heure de jeu, signé Julio Bandessi (28e), et les locaux ont ensuite verrouillé leur arrière-garde pour préserver cet avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Ce succès permet à Rouissat de progresser au classement, occupant désormais la 6e place avec 26 points. De son côté, Mostaganem peine toujours et se retrouve 15e, avec seulement 13 unités au compteur.