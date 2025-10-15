Barrages Mondial 2026: Aubameyang prévient les Super Eagles avant Nigeria vs Gabon

Qualifié avec son équipe pour les barrages de la Coupe du monde 2026, Pierre Aubameyang se projette déjà sur le choc contre le Nigeria. Et le capitaine des Panthères promet de tout donner pour offrir au Gabon une première qualification mondiale.

Le capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, a affiché ses ambitions avant la demi-finale des barrages africains de la Coupe du monde 2026, prévue le 13 novembre contre le Nigeria. Auteur d’une campagne solide avec les Panthères, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a été l’un des artisans de la deuxième place du Gabon dans le groupe F, derrière la Côte d’Ivoire.

Cette performance a permis à son pays de décrocher une place pour le tournoi de barrages, où il défiera les Super Eagles, larges vainqueurs du Bénin (4-0). Conscient de l’enjeu, Aubameyang s’est montré déterminé à mener son équipe vers une première qualification historique pour la Coupe du monde.

« Nous voulons aller à la Coupe du monde et, pour y arriver, nous devons gagner des matchs », a-t-il confié au Standard. « Je suis très motivé, et quand on a la chance de jouer une qualification mondiale, il faut l’être encore plus. » Le vainqueur de cette phase de barrages africains rejoindra le tournoi intercontinental organisé au Mexique en mars 2026, où six équipes s’affronteront pour décrocher les deux derniers billets pour le Mondial.