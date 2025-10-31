Barça: Osimhen et Haaland pour succéder à Lewandowski

En quête d’un successeur à Robert Lewandowski, le Barça songerait à frapper fort sur le marché des transferts, avec Victor Osimhen et Erling Haaland parmi les noms évoqués pour renforcer son attaque.

La suite après la publicité

Le Barça envisage déjà l’avenir de son attaque. Selon le commentateur sportif turc Erbatur Ergenekon, les dirigeants catalans auraient inscrit Victor Osimhen (Galatasaray) et Erling Haaland (Manchester City) sur leur liste de cibles potentielles pour succéder à Robert Lewandowski, sous contrat jusqu’en 2026.

Interrogé sur les plans de recrutement du Barça lors d’une émission sur Now Spor, Ergenekon a confié que le club blaugrana prépare un important investissement pour renforcer son secteur offensif. « La saison dernière, j’aurais dit que le besoin prioritaire était un défenseur central. Aujourd’hui, un avant-centre figure clairement en tête de liste », a-t-il expliqué, cité par Habersarikirmizi. « Les noms d’Osimhen et de Haaland reviennent avec insistance, et Barcelone semble prêt à dépenser gros pour ce poste», a-t-il ajouté. Avec un Lewandowski en fin de cycle, le Barça pourrait donc se lancer dans une opération d’envergure à l’été 2026 pour attirer un nouveau buteur de classe mondiale.