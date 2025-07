BAC 2025 au Bénin: répartition des candidats pour les épreuves sportives et facultatives

- Publicité-

Après la proclamation des résultats de la première délibération le 9 juillet 2025, les autorités béninoises ont publié la répartition des candidats admissibles pour les épreuves d’Éducation Physique et Sportive (EPS) ainsi que celles facultatives. Ces évaluations auront lieu entre le 12 et le 15 juillet sur toute l’étendue du territoire national.

Conformément au calendrier établi par l’Office du Baccalauréat, les candidats admissibles à l’examen du Baccalauréat, session unique de juin 2025, devront encore franchir deux étapes décisives : les épreuves d’Éducation Physique et Sportive (EPS) et les épreuves facultatives.

Pour un meilleur encadrement logistique et organisationnel, ces candidats ont été répartis par centre selon leur lieu de composition initial.

Ainsi, dans chaque département, des centres spécifiques ont été désignés pour accueillir les épreuves. Par exemple, dans l’Atacora, les centres retenus sont le CEG 1 Natitingou, le CEG 1 Tanguiéta et le CEG Kouandé. Dans la Donga, les candidats seront accueillis au CEG 1 Djougou et au CEG 1 Bassila.

Dans l’Atlantique, les centres couvrent plusieurs établissements, notamment le CEG 2 Abomey-Calavi, le Collège Catholique Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, le Lycée Technique d’Amitié Sino-Béninoise d’Akassato, ou encore le CEG 1 Allada.

Un calendrier bien défini

Concernant le calendrier, les épreuves facultatives débuteront le samedi 12 juillet avec l’Économie Familiale et Sociale (07h-10h) et les Langues Nationales (11h-14h). Elles se poursuivront le lundi 14 juillet avec la Musique (08h-12h) et le Dessin (15h-18h).



Quant aux épreuves d’EPS, elles sont programmées sur deux jours : le lundi 14 juillet et le mardi 15 juillet, en deux vagues, de 07h à 11h puis de 14h à 18h. La session de l’après-midi du 15 juillet est spécialement réservée aux retardataires.

Une dernière ligne droite cruciale

Les épreuves concernent uniquement les candidats déclarés admissibles à l’issue de la première délibération. Sur 79 588 candidats inscrits, le taux de réussite national s’élève cette année à 73,02 %, un chiffre record depuis trois ans selon les données officielles communiquées par l’Office du Baccalauréat.

Cette dernière étape constitue donc une marche décisive vers l’obtention définitive du diplôme. La deuxième délibération est prévue pour le mercredi 16 juillet 2025 à 14h.