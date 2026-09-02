Azzedine Ounahi revient au Panathaïnaïkós

Le milieu marocain, auteur d'une saison convaincante à Girona, retrouve le club grec où il avait été élu meilleur joueur en 2024-2025 lors d'un prêt en provenance de l'OM.

Le milieu marocain Azzedine Ounahi effectue son retour au Panathaïnaïkós. Le club grec a officialisé mercredi 2 septembre 2026 l’arrivée de l’international, qui quitte Girona après un an, pour un transfert évalue à environ 15 millions d’euros selon le journaliste Santi Aouna (Foot Mercato).

Cette signature met fin à une saison passée en Liga, où Ounahi a disputé 24 matches avec Girona, inscrivant 5 buts et délivrant 2 passes décisives. L’Ajax Amsterdam avait également suivi le joueur pendant le mercato estival, mais celui-ci a privilégié un club qu’il connaît déjà.

Ounahi avait rejoint le Panathaïnaïkós à l’été 2024 sous la forme d’un prêt en provenance de l’Olympique de Marseille, club auquel il appartenait depuis janvier 2023. Lors de cette première saison en Grèce, il s’était imposé comme l’un des joueurs préférés du vestiaire et du public, étant élu meilleur joueur du club pour la saison 2024-2025.

Le club athénien a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux à travers une vidéo accompagnée du message « La magie est de retour », en référence au lien particulier noué avec les supporters lors de son premier passage.

Un Mondial 2026 remarqué

Le retour d’Ounahi intervient après une Coupe du monde 2026 réussie pour le Maroc, où le milieu de terrain s’est distingué en huitièmes de finale face au Canada, victoire 3-0, en inscrivant un doublé, une première pour un joueur marocain à ce stade de la compétition. Les Lions de l’Atlas avaient atteint les quarts de finale du tournoi.