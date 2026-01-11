« Aujourd’hui, c’est le début d’une vie meilleure », Patrice Talon après son vote

Le président de la République, Patrice Talon, a accompli son devoir civique dans la matinée de ce dimanche 11 janvier 2026 à Cotonou, dans le cadre des élections couplées communales et législatives. Accompagné de son épouse, le chef de l’État s’est rendu au centre de vote de l’École primaire publique Charles Guillot, située dans le quartier Zongo, au 5ᵉ arrondissement, relevant de la 16ᵉ circonscription électorale. Il était un peu plus de 11 heures lorsque le couple présidentiel a fait son apparition, suscitant un vif engouement populaire le long de son passage.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Très vite, une foule dense s’est formée, composée de jeunes, de femmes et de personnes âgées, tous désireux de partager ce moment citoyen avec le président. Malgré le dispositif sécuritaire déployé, les populations ont tenu à exprimer leur proximité avec le chef de l’État à travers des acclamations, des messages de bénédiction et des slogans de soutien. L’ambiance, à la fois chaleureuse et festive, témoignait de l’intérêt que les citoyens portent à ce double scrutin, appelé à renouveler les instances communales et l’Assemblée nationale. La Première dame, très applaudie, a répondu par des gestes de salutation, dans un climat empreint de convivialité et de respect.

À l’intérieur du centre de vote, le dispositif électoral était pleinement opérationnel. Les agents électoraux étaient à leurs postes, les urnes scellées et les électeurs défilaient dans le calme et la discipline. Patrice Talon s’est acquitté de son devoir avec sérénité, sous le regard attentif des membres du bureau de vote et de quelques observateurs. Cette participation du couple présidentiel dans un centre de vote ordinaire a été perçue par de nombreux citoyens comme un symbole fort de normalité démocratique et d’attachement au suffrage universel.

À sa sortie du centre, le président de la République s’est brièvement adressé à la presse. Il a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement du scrutin dans ses premières heures et à la mobilisation déjà perceptible des électeurs. « Que la journée se passe très bien comme elle a commencé. Avec ce que je vois, cela a bien démarré. Les gens sont sortis voter, et c’était mon souhait », a-t-il déclaré, avant d’encourager l’ensemble des citoyens à accomplir leur devoir civique jusqu’à la fermeture des bureaux, dans le respect des règles et des horaires fixés.

Un message d’espoir

Au-delà de l’acte électoral, Patrice Talon a délivré un message porteur d’espoir et de projection vers l’avenir. « Aujourd’hui, c’est le début d’une vie meilleure. Le meilleur est à venir. Notre espérance sur cette terre, c’est que chaque jour soit meilleur que le précédent », a-t-il affirmé en insistant sur une dynamique de progrès continu et de responsabilité collective. Pour le chef de l’État, ces élections générales constituent une étape importante dans le renforcement de la démocratie béninoise et dans la consolidation des réformes politiques engagées ces dernières années.

Dans plusieurs localités du pays, comme à Cotonou, Parakou, Abomey, Ouidah ou encore Kandi, les opérations de vote se déroulent globalement dans le calme, avec une présence visible des forces de sécurité et des équipes de la Commission électorale nationale autonome. L’appel à la mobilisation lancé par le président rejoint ceux de nombreuses autorités politiques et administratives, qui invitent les électeurs à participer massivement afin de renforcer la légitimité des institutions issues des urnes.

À l’échelle nationale, cette journée électorale s’ouvre ainsi sous le signe de la participation citoyenne, de la paix et de l’espoir. En se rendant aux urnes, les Béninois sont appelés non seulement à choisir leurs représentants, mais aussi à affirmer leur engagement en faveur de la démocratie et du développement du pays, dans un esprit de cohésion sociale et de responsabilité partagée.