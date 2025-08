Audit du Fichier électoral: les premières conclusions de la mission des experts

Le Chef de la mission des experts, Ronsard Malonda, a livré ce lundi, en conférence de presse, les premières conclusions des travaux d’audit du fichier électoral en cours. Sans anticiper sur le rapport définitif attendu dans les tout prochains jours, il a tenu à partager avec la presse les constats majeurs qui se dégagent des observations techniques.

Un cadre juridique robuste, socle du processus électoral

L’un des points saillants relevés par la mission concerne la solidité du cadre légal régissant la chaîne d’élaboration du fichier électoral. « Nous avons salué la richesse et la densité de l’encadrement juridique qui balise l’ensemble du processus, depuis la collecte des données de la population jusqu’à l’établissement de la liste électorale informatisée », a souligné M. Malonda.

Cette architecture légale s’enracine notamment dans une réforme majeure engagée en 2017 : le Recensement Administratif à Vocation d’Identification des Personnes (RAVIP). Désormais bien connu des citoyens, ce système a permis de poser les bases d’un registre d’état civil fiable et dynamique.

Le RAVIP : pierre angulaire de l’identification au Bénin

Depuis la mise en œuvre du RAVIP, un effort constant est observé pour systématiser la déclaration des naissances, intégrer les changements de résidence, corriger les erreurs, et prendre en compte les modifications des données d’identification. Ces démarches sont aujourd’hui facilitées par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) et par le déploiement de ses services au niveau local, notamment dans les mairies.

« Les tablettes RAVIP, qui avaient servi au recensement de 2017, sont toujours utilisées. Chaque citoyen qui se présente dans une mairie est pris en charge via un processus rigoureux de collecte des données », a précisé Ronsard Malonda. Ce dispositif couvre à la fois les personnes non enregistrées au moment du RAVIP initial et celles ayant besoin d’actualiser leurs informations personnelles.

Trois bases de données interconnectées au cœur du système

Les données recueillies dans les communes sont transmises aux bases nationales. Celles-ci s’articulent autour de trois registres principaux : le RNPP – Registre National des Personnes Physiques, le FNEC – Fichier National de l’État Civil et le Fichier Électoral, extrait à partir des deux premiers

Ces bases de données, en interaction permanente, constituent le socle du processus électoral béninois. C’est à partir de leur exploitation combinée que sont établies, mises à jour et fiabilisées les listes électorales.

Un cadre légal à renforcer malgré une architecture technique éprouvée

À ce jour, la législation béninoise reste relativement silencieuse sur la question spécifique du traitement des doublons dans les fichiers électoraux, bien que techniquement, le sujet soit pris en charge de manière rigoureuse. Les experts appellent ainsi le législateur à combler ce vide juridique, notamment en ce qui concerne les pratiques de détection et de traitement des enregistrements multiples.

« Le registre analysé ne contient pas de doublons, car la déduplication est effectuée en amont, au niveau du fichier d’état civil », précisent les spécialistes. Grâce à un identifiant unique par citoyen, le Bénin dispose aujourd’hui d’un fichier d’état civil modernisé et stabilisé. Cette base de données fiable constitue le socle à partir duquel est extrait le fichier électoral. De fait, les doublons sont éliminés avant même le début du processus électoral.

Des mécanismes de vérification renforcés

En complément de cette architecture, des mécanismes de contrôle ont été intégrés afin de détecter d’éventuelles anomalies persistantes. Les experts confirment l’existence de ces dispositifs et soulignent leur efficacité.

Ils tiennent également à rectifier certaines perceptions erronées : « Ce que nous faisons est parfois invisible du grand public. Mais les conseils et ajustements techniques prodigués sont bien intégrés dans le produit final : le fichier électoral. » Contrairement à une approche d’audit classique, leur méthode est interactive, proactive et se déroule en étroite collaboration avec les acteurs locaux.

Une liste provisoire déjà enrichie des recommandations

La liste électorale provisoire actuellement en cours d’affichage reflète déjà un grand nombre de leurs recommandations. L’opération de consultation à venir constituera une étape déterminante. Elle permettra aux électeurs de vérifier leurs informations, de formuler des réclamations et, si nécessaire, de corriger les données les concernant.

Les experts insistent sur l’importance de cette phase participative : « Si la population ne s’y engage pas pleinement, des plaintes risquent d’émerger le jour du scrutin, notamment sur les affectations dans les centres de vote. Le service technique fait sa part, mais il ne peut pas se substituer à la responsabilité individuelle de chaque citoyen. »

Un appel à la responsabilité citoyenne et politique

La transparence du processus repose en partie sur la validation publique des listes électorales. C’est pourquoi les experts ont accordé une attention particulière à cette dimension dite « opposable » du fichier, essentielle à la crédibilité du processus démocratique.

Enfin, ils rappellent la nécessité de préserver l’ANIP (Agence nationale d’identification des personnes) de toute influence politique. Bien que placée sous la tutelle de la Présidence de la République, l’ANIP demeure un organe strictement technique. Elle doit, selon eux, continuer à fonctionner de manière apolitique, tout en répondant à des exigences de transparence, dès lors qu’elle intervient dans une phase cruciale du processus électoral.

Dans cette logique, les experts recommandent la mise en place de mécanismes d’observation ouverts aux parties prenantes, qu’elles soient politiques, apolitiques, partisanes ou non-partisanes. L’objectif : garantir un suivi rigoureux de l’ensemble des activités liées au fichier électoral, de sa constitution à l’affichage des listes, dans un esprit de confiance partagée et de participation citoyenne.