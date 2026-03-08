Soudan du Sud : les habitants d’Akobo fuient la ville, craignant de nouveaux combats

La localité d’Akobo, située à la frontière avec l’Éthiopie dans la partie orientale de l’État du Jonglei, a été désertée au cours de la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars 2026.

Jusqu’à récemment, cette ville était sous le contrôle du mouvement d’opposition lié au vice‑président Riek Machar.

Au fil des dernières semaines, Akobo s’était transformée en point d’accueil pour un nombre important de personnes contraintes de fuir leurs foyers : on y estimait la présence de plus de 40 000 déplacés.

Les éléments fournis ne précisent pas les raisons exactes de ce départ nocturne ni la destination des populations évacuées.

La vacuité soudaine d’Akobo met en danger une population déjà fortement fragilisée : la dispersion de ces déplacés risque d’aggraver leur accès à l’aide, à la santé et aux abris.