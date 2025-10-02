Au Salvador, 43 journalistes ont fui par crainte d’être arrêtés, selon une association

En Brève

L’Association des journalistes du Salvador (Apes) a annoncé, mercredi 1er octobre, que 43 de ses membres avaient fui le pays au cours des six premiers mois de l’année, évoquant la « peur » d’être arrêtés en raison de leurs critiques envers le gouvernement, rapporte l’AFP. Dans son rapport, l’Apes précise que ces départs ont été recensés entre janvier et le 9 juin 2025 et concernent majoritairement des journalistes travaillant pour des médias indépendants et numériques, restés critiques et rigoureux à l’égard de l’exécutif. Le président Nayib Bukele a pour sa part accusé la presse de participer à ce qu’il qualifie d’« attaque organisée » orchestrée par des ONG qui le poursuivent d’accusations de violations des droits humains et de corruption.