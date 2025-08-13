Au Bénin, un plombier arrêté pour avoir opéré un patient

Le commissariat de Godomey a arrêté un individu se faisant passer pour un médecin et ayant réalisé deux interventions chirurgicales sur un patient, prétendant le guérir du VIH/SIDA. L’enquête a révélé que l’homme, plombier de profession, utilisait du matériel médical volé pour entretenir sa supercherie.

Le samedi 9 août 2025, un homme, identifié sous les initiales A. C., a été interpellé par les forces de l’ordre de Godomey pour exercice illégal de la médecine et usurpation de titre. Se présentant comme praticien au Centre Hospitalier de Menontin, il avait convaincu un patient, le sieur A. G., qu’il pouvait le guérir du VIH/SIDA grâce à une opération chirurgicale.

Selon Peace FM, sous cette fausse identité, le suspect a réalisé deux interventions, l’une au niveau des côtes et l’autre à la cuisse. Des gestes médicaux lourds et dangereux qui, pratiqués sans aucune compétence, auraient pu avoir des conséquences irréversibles sur la santé de la victime.

Les investigations menées par le commissariat ont permis de démanteler la fraude. Une perquisition au domicile du mis en cause a conduit à la découverte d’un lot de matériel médical ainsi que de deux cachets aux noms de différentes cliniques.

Un passé entaché de vols dans le milieu médical

Les enquêteurs ont également établi le véritable profil du suspect. Plombier de formation, il avait travaillé comme agent d’entretien dans plusieurs cliniques, sous de fausses identités, avant d’être licencié pour vols. C’est durant cette période qu’il aurait subtilisé le matériel médical et récolté les informations nécessaires pour monter son imposture.

Le faux médecin sera présenté dans les prochains jours au procureur pour exercice illégal de la médecine et usurpation de titre.