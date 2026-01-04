Au Bénin, environ 1250 milliards en 10 ans investis dans la culture et le tourisme

Le Bénin a fait le choix d’inscrire la culture et le tourisme au cœur de sa stratégie de développement économique. À l’occasion des Vodun Days, organisés du 8 au 10 janvier à Ouidah, le gouvernement a réaffirmé cette orientation à travers les déclarations du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, invité sur France 24.

Selon le ministre, les investissements consentis par l’État dans les secteurs culturel et touristique ont atteint des niveaux inédits. « Nous avons investi la bagatelle de 1 250 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 2 milliards d’euros, sur la décennie qui s’achève », a-t-il déclaré. À ces montants s’ajoutent de nouvelles projections, « l’équivalent de 900 milliards de francs CFA sera de nouveau investi pour les cinq prochaines années. »

Pour le gouvernement, ces investissements traduisent un choix stratégique clair. « La politique publique en matière culturelle et touristique est un axe majeur de la politique de développement de notre pays », a affirmé le ministre, soulignant que la culture constitue désormais « un pilier essentiel pour créer de l’emploi au profit de la jeunesse, créer de la richesse et impacter positivement le PIB ».

Cette stratégie repose sur plusieurs segments : le tourisme religieux lié au vodun, le tourisme mémoriel autour de la traite négrière, ainsi que les industries culturelles et créatives.

Les Vodun Days, vitrine économique

Présenté comme un événement structurant, le festival est perçu par les autorités comme un catalyseur de retombées économiques. « C’est un événement majeur parce qu’il permet de dédiaboliser le vodun, de dire ce qu’est le vodun et ce qu’il n’est pas », a expliqué Jean-Michel Abimbola. Il a également rappelé que plusieurs projets structurants accompagnent cette dynamique, notamment « un musée international du vodun en cours de construction à Porto-Novo » et la mise en place d’une « route des couvents vodun ».

En termes de fréquentation, le ministre a revu les chiffres à la hausse. « L’année dernière, nous avions un peu plus de 500 000 visiteurs. Cette année, nous attendons près d’un million de visiteurs », a-t-il précisé.

Continuité malgré le contexte sécuritaire

Interrogé sur l’impact de la récente tentative de coup d’État sur cette ambition culturelle, le ministre s’est voulu rassurant. « Dès le premier jour, les choses ont repris normalement leur cours au Bénin. Le pays est ouvert », a-t-il assuré, ajoutant que « les priorités du gouvernement demeurent les mêmes », même si « une attention plus particulière est portée à la défense et à la sécurité ».

Concernant les Vodun Days, il a confirmé que « l’accent est mis sur la sécurité, comme cela a toujours été le cas », affirmant qu’aucun incident majeur n’a été enregistré lors des précédentes éditions.