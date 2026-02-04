Atlético Madrid: Ademola Lookman prêt à faire ses débuts avec les Colchoneros

Fraîchement arrivé en provenance de l’Atalanta, Ademola Lookman pourrait faire ses débuts sous les couleurs de l’Atlético de Madrid lors du quart de finale de Coupe du Roi face au Real Betis, un rendez-vous que l’international nigérian attend avec impatience.

Nouvelle recrue de l’Atlético de Madrid, Ademola Lookman a fait part de son impatience à l’idée de disputer ses premières minutes sous les couleurs rojiblancas, rapporte le Daily Post. Arrivé en provenance de l’Atalanta, l’international nigérian a effectué mardi sa première séance d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Une intégration rapide alors que le club madrilène se projette déjà vers son quart de finale de Coupe du Roi face au Real Betis, programmé jeudi soir.

Ademola Lookman pourrait ainsi connaître ses débuts officiels avec l’équipe de Diego Simeone à l’occasion de cette rencontre. Un rendez-vous que l’attaquant attend avec enthousiasme. « Je me suis entraîné avec l’ensemble du groupe et c’était fantastique. C’est important de faire connaissance avec mes coéquipiers. Si le coach me donne l’opportunité de jouer, je serai prêt », a confié Lookman, dans des propos relayés par eldesmarque.com.

