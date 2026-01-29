Assemblée nationale: reprise des travaux avec l’examen de deux lois structurantes

Après la trêve post-électorale, les députés de la neuvième législature ont repris, ce mercredi 28 janvier 2026, les travaux parlementaires à l’Assemblée nationale.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La séance de ce mercredi a consacré l’adoption de deux textes majeurs, touchant à la fois au secteur culturel et à la santé publique. Il s’agit notamment d’une part de l’adoption d’un cadre juridique rénové pour le cinéma béninois.

Adoptée à l’unanimité, la loi n° 2026-01 relative à l’industrie du cinéma et de l’image animée vient poser les bases d’un encadrement moderne du secteur cinématographique au Bénin. Le texte comporte 72 articles répartis en six titres, abordant notamment les dispositions générales, les conditions d’exercice des activités, les mécanismes de promotion, l’immatriculation des œuvres, le régime des sanctions ainsi que des dispositions finales.

Selon la Commission de l’Éducation, de la Culture, de l’Emploi et des Affaires sociales (C4), cette loi ambitionne de structurer durablement l’écosystème culturel, de stimuler la création d’emplois et de renforcer la visibilité du Bénin sur la scène cinématographique régionale et internationale.

La seconde loi adoptée par les députés concerne le renforcement du dispositif de lutte contre le VIH/Sida

Les députés ont également adopté à l’unanimité la loi n° 2026-02 portant prévention, prise en charge et élimination des infections au VIH et au Sida.

Ce nouveau texte abroge et remplace la loi de 2006, jugée désormais inadaptée aux évolutions sanitaires et sociales.

Composée de 59 articles répartis en neuf chapitres, la loi traite des droits des personnes vivant avec le VIH, de l’éthique médicale, de la prévention en milieu professionnel et carcéral, de l’assurance-maladie, de la recherche ainsi que des dispositions pénales.

L’objectif affiché est d’aligner le cadre juridique national sur les normes et recommandations internationales, tout en assurant une meilleure protection des populations vulnérables.

En clôture, le président de l’Assemblée nationale a suspendu la séance, donnant rendez-vous aux députés ce jeudi 29 janvier 2026 pour la poursuite des travaux parlementaires.

La séance plénière, présidée par Louis Gbèhounou VLAVONOU, a enregistré la participation de plusieurs membres du Gouvernement, notamment Yvon DÉTCHÉNOU, ministre de la Justice, Jean-Michel ABIMBOLA, en charge du Tourisme, de la Culture et des Arts, et Benjamin HOUNKPATIN, ministre de la Santé.