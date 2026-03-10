Assemblée nationale: Ahossi dit avoir mis en garde Talon contre un 3ème mandat de Vlavonou

L’ancien deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, Léon Basile Ahossi, affirme avoir alerté le chef de l’État Patrice Talon contre une éventuelle reconduction de Louis Vlavonou à la tête du Parlement pour un troisième mandat. Il l’a déclaré lors de l’émission Zone Franche de Canal 3 Bénin du dimanche 8 mars.

Selon lui, il avait directement alerté le président Patrice Talon sur cette éventualité.

S’exprimant lors de l’émission Zone Franche sur Canal 3 Bénin, l’ancien parlementaire a indiqué avoir déconseillé une telle option.

Il affirme avoir estimé qu’une nouvelle reconduction de Louis Vlavonou à la présidence de l’Assemblée nationale du Bénin ne serait pas opportune dans le contexte politique du moment.

Au cours de son intervention, Léon Basile Ahossi est également revenu sur le fonctionnement de la neuvième législature dirigée par Louis Vlavonou. Il évoque des divergences avec l’ancien président de l’institution et affirme avoir été peu associé à certains dossiers importants durant cette période.

L’ancien deuxième vice-président du Parlement critique notamment certaines méthodes de gestion de l’institution, évoquant des décisions prises sans que tous les responsables parlementaires soient pleinement informés. Des reproches qui traduisent, selon lui, les tensions ayant marqué les relations entre plusieurs responsables au sein de l’Assemblée nationale durant la précédente mandature.

Les propos de Léon Basile Ahossi interviennent alors que la direction du Parlement a changé à la suite de l’installation de la nouvelle législature, mettant fin aux fonctions de Louis Vlavonou à la tête de l’institution.