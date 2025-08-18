Assainissement du fichier électoral : l’Anip engage un vaste travail de radiation des personnes décédées

L’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) a présenté, samedi 16 août 2025 à Cotonou, ses plateformes numériques aux partis politiques et organisations de la société civile. Au cœur des échanges : la radiation des personnes décédées de la Liste électorale.

Herbert Assogba, responsable des politiques, des partenariats et de la communication multicanale à l’Anip, a expliqué que l’Agence a officiellement sollicité plusieurs institutions, dont le ministère du Travail et de la Fonction publique, la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss), le Trésor public, ainsi que des médias tels que la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin (Srtb) et Canal 3 Bénin, afin d’obtenir les listes de décès.

« Nous avons récupéré ces listes mais malheureusement certaines personnes décédées n’avaient pas leur Numéro personnel d’identification (Npi). Après le croisement avec notre système, nous avons pu identifier de manière probante certains cas. Ceux-là ont déjà été extirpés de la Liste électorale », a-t-il précisé.

Pour compléter ce travail, l’Anip prévoit d’impliquer directement les populations à travers les arrondissements. Des agents, accompagnés de crieurs publics, recueilleront les informations sur les décès non encore enregistrés. Par ailleurs, la délivrance des actes de décès sera désormais gratuite, en lieu et place des 2000 FCFA habituellement exigés.

L’Agence a également pris contact avec les funérariums. Bien que leurs registres se soient révélés incomplets, un formulaire standard leur a été transmis afin d’uniformiser la collecte des données et de garantir une meilleure remontée des informations.

Selon l’Anip, le croisement des données institutionnelles et médiatiques se poursuit. L’ensemble de ces opérations devra être achevé avant le dépôt officiel de la Liste électorale à la Commission électorale nationale autonome (Cena).

- Publicité-

Par cette démarche multisectorielle et inclusive, l’Anip affirme vouloir garantir un fichier électoral assaini, gage de transparence et de crédibilité pour les scrutins de 2026.