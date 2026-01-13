Ghana: «on les voit avec des femmes aux f€sses énormes», les joueurs d’Asante Kotoko dézingués

L’ancienne gloire du football ghanéen, Charles Taylor, a vivement critiqué le manque de professionnalisme de l’effectif d’Asante Kotoko, alors que l »écurie basée à Kumasi enchaine les contre-performances en championnat.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La tension monte autour d’Asante Kotoko. À l’heure où le club traverse une nouvelle période d’irrégularité en Premier League ghanéenne, Charles Taylor a jeté de l’huile sur le feu. Ancienne figure emblématique du football local, l’ex-ailier s’est livré à une charge virulente contre l’effectif actuel des Porcupine Warriors, qu’il juge en manque de sérieux et de professionnalisme.

Intervenant sur les ondes d’Angel FM, Taylor n’a pas épargné des joueurs qu’il accuse de se disperser loin des exigences du haut niveau. Selon lui, l’attention portée aux réseaux sociaux et aux mondanités d’après-match prend le pas sur la concentration et la performance sportive, symptôme d’un mal plus profond au sein du club.

« Les joueurs de Kotoko prennent beaucoup trop de photos avec des femmes après les matchs. C’est pour ça qu’ils se déconcentrent facilement, a lancé Taylor dans des propos relayés par Ghanasoccernet. Ils ne se soucient pas de l’environnement. On les voit prendre des photos avec des femmes même après une défaite. Ils les enlacent, les serrent dans leurs bras et sourient. N’importe quel professionnel sérieux éviterait les femmes après les matchs pour éviter les distractions et les drames. Mais eux, ils s’en fichent complètement. On les voit avec des femmes aux formes généreuses. »

Ces critiques surviennent dans un contexte délicat pour Kotoko, relégué à six points du leader Medeama SC après 18 journées. Malgré un court regain de forme, la dynamique s’est rapidement essoufflée, ravivant les doutes autour du projet sportif et de l’avenir de l’entraîneur Karim Zito. Quatrièmes avec 31 points, les Porcupine Warriors voient leurs ambitions de titre sérieusement menacées, tandis que la pression ne cesse de s’intensifier en interne comme chez les supporters.





