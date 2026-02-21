Arsenal: «personne ne nous donnera le titre de champion de Premier League», Declan Rice sonne la révolte

Après le nul frustrant concédé à Wolverhampton, le milieu d’Arsenal Declan Rice a assuré que les Gunners ont eu une explication « franche » en interne et qu’ils devront aller chercher le titre par eux-mêmes dans le sprint final.

Le milieu de terrain d’Arsenal FC, Declan Rice, a tenu un discours sans détour : personne ne fera de cadeau aux Gunners dans la course au titre. Accrochés (2-2) par Wolverhampton Wanderers en milieu de semaine, les Londoniens ont laissé filer une avance de deux buts à Molineux, concédant l’égalisation dans le temps additionnel. Un scénario cruel qui a offert une opportunité précieuse à Manchester City dans la lutte pour la Premier League et relancé les interrogations sur la solidité mentale d’Arsenal.

Conscient de l’enjeu, Rice a révélé qu’une mise au point musclée avait suivi la rencontre. « On ne va pas nous le donner sur un plateau, nous devons aller le gagner, nous devons le mériter et nous devons être prêts à affronter tout ce qui se présentera à nous », a-t-il confié au Sun. Avant d’ajouter : « Après le match contre les Wolves, nous avons eu une discussion franche. Nous savions que nous avions déçu nous-mêmes et les supporters après avoir été en si bonne position. » Un message clair : à l’heure du sprint final, Arsenal sait qu’il devra se montrer intraitable pour espérer soulever le trophée.



