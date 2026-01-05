Armée béninoise : Fructueux Gbaguidi et Dieudonné Tévoèdjrè reçoivent de nouvelles étoiles

Deux hauts responsables des Forces armées béninoises ont été officiellement distingués ce lundi 5 janvier 2026. Le Chef d’État-Major Général, Fructueux Gbaguidi, et le Colonel-Major Dieudonné Tévoèdjrè ont reçu leurs nouveaux grades lors d’une cérémonie solennelle à Cotonou.

De nouvelles promotions ont été enregistrées au sein des Forces armées béninoises (FAB). Le Chef d’État-Major Général, Fructueux Gbaguidi, a été élevé au grade de Général de Corps d’Armée, tandis que le Colonel-Major Dieudonné Tévoèdjrè a été promu Général de brigade. La décision a été prise en Conseil des ministres le 26 décembre 2025, sous l’autorité du Président de la République, Patrice Talon.

La cérémonie officielle de port des galons s’est tenue le lundi 5 janvier 2026, sous la présidence du Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale, Alain Fortunet Nouatin. Elle s’est déroulée en présence du Ministre d’État Romuald Wadagni, ainsi que de hauts responsables militaires.

Dans son allocution, le ministre de la Défense a salué des officiers qui incarnent « la fidélité à la République, la rigueur professionnelle et l’engagement au service de l’État ». Il a rappelé que le contexte sécuritaire actuel, marqué par la persistance de la menace terroriste aux frontières nord du pays, exige une armée disciplinée, vigilante et conduite par un commandement expérimenté.

Le ministre Nouatin a également évoqué la récente tentative de coup d’État avortée, soulignant l’importance de la loyauté des forces armées envers les institutions républicaines. Il a insisté sur le rôle fondamental de l’armée dans la défense de la démocratie et de l’ordre constitutionnel.

Au cours de la cérémonie, les deux officiers promus ont reçu leurs nouveaux insignes : quatre étoiles pour le Général de Corps d’Armée Fructueux A. Gbaguidi et deux étoiles pour le Général de brigade Dieudonné Tévoèdjrè, accompagnées d’un casque étoilé.

Ancien enfant de troupe, le Général Fructueux A. Gbaguidi est un officier chevronné ayant occupé plusieurs postes de commandement, notamment à la tête de l’Armée de terre, et participé à des missions de maintien de la paix des Nations unies.

De son côté, le Général Dieudonné Tévoèdjrè, actuel commandant de la Garde républicaine, est également un ancien enfant de troupe, reconnu pour son professionnalisme et son expérience opérationnelle.