Argentine : le peso en repli malgré une nouvelle intervention américaine sur le marché des changes

En Brève

La devise argentine, le peso, a de nouveau subi des pressions vendredi, reculant de près de 2,5% face au dollar malgré l’annonce d’une nouvelle intervention sur le marché des changes par le Trésor américain, destinée à soutenir le gouvernement de l’ultralibéral Javier Milei. Une heure après l’ouverture des échanges à Buenos Aires, le peso s’échangeait à 1 465 pesos pour un dollar, contre 1 430 la veille, après quelques jours de relative stabilité consécutifs aux annonces d’un dispositif de soutien financier américain. L’économie argentine traverse depuis plusieurs semaines des turbulences financières à l’approche des élections législatives de mi-mandat, épreuve délicate pour Javier Milei, qui entend conduire ses réformes durant les deux années restantes de son mandat.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ