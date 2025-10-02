Argentine: le Parlement rejette deux vétos de Javier Milei sur le financement de l’université et de la santé

En Brève

Le Parlement argentin a infligé jeudi 2 octobre un nouveau revers au président Javier Milei en rejetant les deux vétos qu’il avait opposés à des textes prévoyant des augmentations de financement pour l’université publique et pour l’hôpital pédiatrique Garrahan de Buenos Aires, défiant ainsi sa politique d’austérité. Le Sénat, suivant l’exemple de la Chambre des députés en septembre, a rejeté par une large majorité les oppositions au budget que M. Milei justifiait par « l’impératif d’équilibre budgétaire » : l’un des textes vise à revaloriser les dotations universitaires pour compenser partiellement l’inflation depuis 2023 et rehausser les salaires, l’autre répond à une « urgence pédiatrique » pour le plus grand hôpital pédiatrique du pays. Ce double revers intervient dans un contexte économique déjà tendu pour le chef de l’État, avec des marchés nerveux et le peso sous pression, à moins d’un mois des législatives de mi-mandat du 26 octobre.