Argentine : le Parlement limite encore le recours de Milei aux décrets

En Brève

Le Parlement argentin a, mercredi 8 octobre, restreint par une large majorité l’usage des décrets-lois, instrument maintes fois employé par le président ultralibéral Javier Milei au cours de ses 22 mois au pouvoir. Ce nouveau camouflet, qui s’ajoute à plusieurs échecs récents concernant des textes ou des vetos présidentiels, illustre les difficultés croissantes du chef de l’État à gouverner sans majorité au Parlement, où les élus se montrent de plus en plus enclins au bras de fer.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ