Argentine : début d’une grève générale contre la réforme du travail de Javier Milei

Une grève générale a été déclenchée jeudi 19 février en Argentine, marquant une nouvelle mobilisation nationale contre la politique du gouvernement. Il s’agit du quatrième mouvement de ce type depuis l’arrivée au pouvoir du président ultralibéral Javier Milei.

Illustration: Benews
Le dispositif a pris effet à minuit, heure locale (03h00 TU), et doit s’étendre sur une période de vingt-quatre heures. Cette journée de protestation a été lancée à l’appel du principal syndicat du pays.

La grève intervient alors que les députés examinent en séance un projet de réforme du marché du travail, texte qui avait déjà obtenu l’approbation du Sénat.

Au moment du démarrage du mouvement, les débats parlementaires se poursuivaient à la Chambre des députés, plaçant la contestation sociale au cœur d’une séquence politique et législative déterminante.

