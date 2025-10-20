Après le vol au Louvre, Laurent Nuñez veut muscler la sécurité des musées

En Brève

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, va adresser une instruction à l’ensemble des préfets pour renforcer, si nécessaire, les dispositifs de sécurité autour des établissements culturels, dont les musées, à la suite du spectaculaire vol de bijoux au Louvre, rapporte l’AFP. Cette décision fait suite à une réunion à Beauvau qui a réuni Laurent Nuñez, la ministre de la Culture Rachida Dati et les responsables des services de police afin d’identifier ce qui a fonctionné et ce qui a dysfonctionné, a indiqué l’entourage du ministre.

