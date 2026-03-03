Après le Burkina, le Niger accepte les fonds américains pour soutenir le système de santé

Le Niger va bénéficier d’un soutien financier de 179,3 millions USD (environ 100,3 milliards FCFA) sur cinq ans dans le cadre d’un accord quinquennal conclu avec les États‑Unis, un partenariat structuré autour d’un mécanisme de cofinancement associant des ressources américaines à un engagement budgétaire nigérien. Washington apporte 107,4 millions USD tandis que Niamey mobilisera 71,9 millions USD issus des finances publiques nationales, selon les termes rendus publics de l’accord.

Cette structuration vise à répartir la responsabilité financière entre le bailleur international et l’État récipiendaire, en cherchant à inscrire le programme dans une logique de durabilité plutôt que de dépendance à l’aide extérieure. Le caractère quinquennal du dispositif permet d’échelonner les interventions et les décaissements sur une période définie, avec des engagements financiers explicités pour chacune des parties.

Le dispositif concentre ses interventions sur le renforcement des systèmes de santé. Les axes prioritaires incluent la lutte contre le paludisme et d’autres maladies transmissibles, le renforcement de la santé maternelle et infantile, ainsi que la modernisation des capacités de surveillance épidémiologique. Le volet technique prévoit en outre l’intégration de solutions numériques pour la gestion des données sanitaires, le suivi des laboratoires et l’optimisation des chaînes d’approvisionnement pharmaceutique.

Modalités opérationnelles, objectifs et enjeux

Sur le plan opérationnel, le projet met l’accent sur la digitalisation des processus de santé publique afin d’améliorer la disponibilité et la qualité des données, d’accroître la traçabilité des médicaments et de rationaliser la logistique des approvisionnements. Le recours à des outils numériques est présenté dans les documents du programme comme un moyen d’appuyer la planification des politiques de santé et l’allocation des ressources.

Pour les États‑Unis, cet engagement s’inscrit dans une stratégie de sécurité sanitaire internationale axée sur la prévention et la détection précoce des menaces épidémiques. Le renforcement des capacités nationales de surveillance est justifié par la nécessité de réduire les risques de propagation transfrontalière des maladies et d’atténuer leurs conséquences économiques et sociales.

Les pièces de l’accord identifient plusieurs critères de suivi, notamment des indicateurs de performance sanitaire, des mécanismes de transparence financière et des modalités de coordination entre les ministères nigériens concernés et les partenaires techniques internationaux. Ces éléments sont présentés comme des conditions pour transformer les ressources mobilisées en résultats mesurables au niveau des services de santé.

Le montant total de l’aide s’établit donc à 179,3 millions USD, répartis entre une contribution américaine de 107,4 millions USD et un apport de l’État nigérien de 71,9 millions USD, pour un programme quinquennal axé sur la lutte contre le paludisme, la santé maternelle et infantile, la surveillance épidémiologique et la digitalisation des chaînes de gestion sanitaire