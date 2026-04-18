Antoine Semenyo choisit l’équipe nationale de football du Ghana plutôt que l’Angleterre

Antoine Semenyo, l’attaquant ghanéen né à Londres, a expliqué pourquoi il a opté pour les Black Stars plutôt que pour l’équipe d’Angleterre, alors que les deux sélections pourraient se retrouver face à face lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.

Âgé de 26 ans et évoluant en club à Manchester City, Semenyo figure dans le groupe retenu par le Ghana pour le tournoi. Les Black Stars intégreront le groupe L, où ils affronteront l’Angleterre, la Croatie et le Panama.

Dans un entretien accordé à All Out Football, il a précisé que la décision de représenter le Ghana s’est imposée naturellement après qu’il ait été contacté par la fédération ghanéenne vers l’âge de 20 ou 21 ans. Il a affirmé ne jamais s’être réellement senti inclus dans les projets de la sélection anglaise malgré sa progression en club, rendant le choix pour le Ghana évident.

Un engagement familial et un rôle affirmé avec les Black Stars

Depuis ses premières sélections en 2022, Semenyo s’est imposé comme l’un des leviers offensifs du Ghana, apportant à l’équipe sa rapidité, sa puissance et une capacité à évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque.

La décision a été chaleureusement accueillie au sein de sa famille. Le joueur a raconté l’enthousiasme de son père, Larry Semenyo, qui a encouragé son fils à défendre les couleurs ghanéennes. Larry, ancien footballeur du championnat local, a même partagé le terrain avec l’icône Tony Yeboah durant sa carrière.

Tout en se réjouissant de la perspective de croiser l’Angleterre sur la scène mondiale, Semenyo rappelle que l’objectif prioritaire reste collectif : sortir de la phase de groupes. Il a reconnu la difficulté de la tâche mais affiché l’envie et l’impatience de relever le défi.

Le Ghana affrontera l’Angleterre lors de son deuxième match de poules, programmé le 23 juin, une affiche très attendue par les supporters et les observateurs.