Anthony Bourbon et "Qui veut être mon associé", c’est terminé

Qui veut être mon associé ? consacre son épisode du jeudi 19 février 2026 aux inventeurs : pour cette soirée spéciale diffusée à 21h10 sur M6, plusieurs investisseurs habituels sont absents, dont Anthony Bourbon, tandis que la chaîne fait appel à des visages connus et à de nouveaux profils pour juger des prototypes et idées innovantes.

La saison a déjà livré six numéros avant ce rendez‑vous thématique. Selon Télé‑Loisirs, 43 projets ont été défendus devant le jury lors des premiers épisodes, parmi lesquels des sociétés comme Supe, Poiscaille, Invitin ou encore Gimmy Food accompagné par Inoxtag. Le format du soir change toutefois légèrement : plutôt que des projets entrepreneuriaux traditionnels, l’épisode met en lumière des inventeurs présentant des prototypes ou des solutions technologiques et pratiques destinées au grand public.

Pour compenser l’absence de certains investisseurs, M6 a modifié la composition du jury. Outre le maintien de plusieurs intervenants réguliers — Kelly Massol, Éric Larchevêque, Jean‑Michel Karam et Alice Lhabouz figurent parmi les visages présents — la chaîne a invité Jean‑Pierre Nadir et Ariane Daguin pour cette émission dédiée aux inventeurs.

Un jury recomposé pour un épisode centré sur l’invention

Parmi les absences signalées pour cet épisode figurent Anthony Bourbon, Marc Simoncini et Jonathan Anguelov, qui ne siègent pas autour de la table ce jeudi. M6 précise qu’il s’agit d’absences ponctuelles liées à la composition spécifique du jury pour ce numéro consacré aux inventeurs, sans annonce officielle de départ définitif pour les personnalités concernées.

Jean‑Pierre Nadir retrouve le fauteuil d’investisseur : à 60 ans, l’entrepreneur est le fondateur du groupe FairMoove, spécialisé dans des solutions dédiées au tourisme responsable. Sa participation à la soirée marque sa cinquième saison consécutive au sein du programme. Interrogé sur le rôle qu’il entend jouer lors de l’épisode consacré aux inventeurs, il a estimé que les valeurs qu’il porte étaient en adéquation avec ce format, citant le besoin d’un accompagnement renforcé pour des porteurs d’idées « qui partent de beaucoup plus loin », propos relayés par Télé‑Loisirs.

Ariane Daguin complète le panel pour cette édition. Née à Auch et installée aux États‑Unis depuis plus de 40 ans, elle est la fondatrice de la société D’Artagnan, spécialisée dans des produits gastronomiques (foie gras, volailles, truffes) et qu’elle a cédée pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Sa présence apporte au jury une expérience entrepreneuriale liée à la production et à la commercialisation de produits alimentaires haut de gamme.

Le rendez‑vous du 19 février 2026 propose donc une configuration particulière du jury, mêlant investisseurs récurrents et nouvelles têtes, pour évaluer des inventions et prototypes présentés par des candidats. L’épisode sera diffusé à partir de 21h10 sur M6.