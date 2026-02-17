Anne-Claire Legendre proposée comme successeure de Jack Lang à l’Institut du monde arabe

Anne‑Claire Legendre, diplomate de carrière et personne de confiance du président Emmanuel Macron, a été proposée pour prendre la direction de l’Institut du monde arabe, en remplacement de Jack Lang.

Cette proposition marque un tournant pour l’institution culturelle : elle place à sa tête une figure issue du milieu diplomatique et proche de l’entourage présidentiel, après la longue ère dirigée par Jack Lang.

Le choix d’Anne‑Claire Legendre souligne la volonté d’adosser la gouvernance de l’Institut à un profil aux liens étroits avec les sphères politiques nationales, ce qui promet d’influer sur les orientations futures de l’établissement.

La candidature de Mme Legendre doit encore suivre les étapes formelles prévues par les instances compétentes avant d’aboutir à une nomination effective, et elle suscite déjà échanges et analyses dans les milieux culturels et politiques.

Enjeux et réactions

Pour ses partisans, la nomination d’une diplomate proche du pouvoir pourrait renforcer la capacité de l’Institut à jouer un rôle actif dans la diplomatie culturelle et à développer des partenariats internationaux. D’autres observent toutefois que ce profil politique pourrait transformer les équilibres internes de l’établissement et modifier sa ligne institutionnelle.

Au‑delà des discussions sur la personne elle‑même, la succession de Jack Lang relance un débat plus large sur l’avenir de l’Institut du monde arabe : son positionnement institutionnel, ses priorités programmatiques et la manière dont il concilie mission culturelle et enjeux diplomatiques resteront au cœur des préoccupations pendant la période de transition.