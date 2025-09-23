ANIP: des guichets d’identification ouverts dans dix hôpitaux pour rapprocher les formalités administratives

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a annoncé la mise en service de guichets dans dix centres hospitaliers du Bénin.

L’objectif est de permettre aux usagers d’effectuer certaines formalités administratives comme l’enregistrement des naissances ou la mise à jour de données personnelles directement dans les hôpitaux, ce qui devrait améliorer l’accès à ces services.

Parmi les hôpitaux concernés figurent des établissements du sud comme le CNHU de Cotonou, la Maternité Lagune, le centre de Kowégbo, l’hôpital départemental de Porto-Novo, l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi, et l’hôpital départemental du Zou à Goho.

Dans le nord, les centres concernés sont l’hôpital départemental de Parakou, l’hôpital de zone de Natitingou, l’hôpital Ordre de Malte de Djougou, ainsi que le Centre hospitalier départemental de Lokossa.

Ces guichets permettent notamment : l’enregistrement des naissances, l’enrôlement au Registre d’Identification des Personnes (RAVIP), la mise à jour du numéro de téléphone, de la photo et de la signature.

L’ANIP encourage les patients et visiteurs des hôpitaux à profiter de leur passage dans ces structures de santé pour accomplir ces démarches, et met à la disposition des usagers un numéro gratuit (7054) et une adresse mail ([email protected]) pour toute question ou assistance.