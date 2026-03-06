Angola : la nouvelle loi sur les ONG crée une instance présidentielle pour contrôler activités et financements

Entrée en application mardi 3 mars, la nouvelle réglementation encadrant les organisations non gouvernementales en Angola a été votée par une Assemblée nationale fortement marquée par la majorité du MPLA. Le texte, adopté récemment, instaure un cadre légal remanié pour la vie associative dans le pays.

Parmi les mesures phares figure la création d’une autorité administrative dédiée : ses membres seront désignés par le président João Lourenço. Cette instance se voit confier la surveillance des activités menées par les ONG ainsi que le contrôle de leurs sources de financement.

Face à ce dispositif, de nombreux acteurs de la société civile font part de leur mécontentement et parlent d’une ingérence accrue de l’État dans l’espace associatif. L’adoption de la loi intervient alors que le pays se rapproche d’échéances électorales générales annoncées pour août 2027, ce qui renforce les craintes quant à son timing politique.

Les organisations indépendantes redoutent que ce nouveau mécanisme n’affaiblisse leur capacité d’action — par des contraintes administratives, des contrôles financiers plus stricts ou la menace de sanctions — et n’entraîne un refroidissement des initiatives citoyennes et des activités de veille démocratique.

Modalités et inquiétudes soulevées

En concentrant la désignation des responsables de cet organe entre les mains du président, la réforme centralise un pouvoir de supervision qui, selon ses détracteurs, pourrait être utilisé pour orienter ou limiter le financement et le travail des ONG. Les observateurs pointent le risque d’un cadre réglementaire susceptible d’imposer des procédures de contrôle lourdes et dissuasives pour les organisations locales et étrangères.

À court terme, la mise en œuvre pratique de la loi et les décrets d’application à venir détermineront l’ampleur réelle des changements. Pour l’heure, la publication du texte a déjà provoqué un climat de vigilance parmi les associations, qui attendent désormais de connaître les détails opérationnels et les recours possibles face à d’éventuelles mesures restrictives.