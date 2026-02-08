Angleterre – Fulham : Calvin Bassey en difficulté après la CAN

Avant le rassemblement pour la CAN 2025, Calvin Bassey officiait comme titulaire indiscutable à Fulham. De retour d’Afrique avec une réputation renforcée après des prestations solides sous le maillot nigérian, le défenseur central peine cependant à retrouver sa place dans l’équipe londonienne.

Ses qualités physiques, son aisance dans les duels et sa capacité à relancer proprement faisaient de lui un rouage important de la défense des Whites. Pourtant, la réalité depuis son retour est cruelle : sur les trois matches disputés par Fulham, Bassey n’a totalisé que quatre minutes de jeu, entré dans les derniers instants de la défaite 3-2 contre Manchester United, et laissé sur le banc lors des deux autres rencontres.

À la CAN, il s’était distingué par des séquences de domination et une constance qui ont grandement participé au parcours des Super Eagles. Beaucoup s’attendaient donc à un retour au club accompagné d’un statut renforcé, voire confirmé.

Un recul aux causes multiples

Plusieurs explications peuvent être avancées pour comprendre ce recul : options tactiques de l’entraîneur, montée en puissance de la concurrence à son poste ou simple besoin d’un temps d’adaptation après un long tournoi international. Pour l’heure, la direction sportive paraît privilégier la continuité avec les éléments qui sont restés à Fulham pendant son absence, au détriment de celui qui a déjà porté les couleurs de l’Ajax et des Rangers.

Face à cette situation, le joueur devra impérativement faire preuve de patience et maintenir un comportement professionnel pour reconquérir la confiance de son staff. Sa carrière montre qu’il sait rebondir psychologiquement ; reste à savoir si ce passage à vide restera un incident ponctuel ou s’il marquera le début d’une période plus longue de doute au sein du club.