Améliorer le pouvoir d’achat alimentaire au Bénin: les propositions de Lionel Zinsou

L’économiste et ancien Premier ministre Lionel Zinsou a présenté, mercredi 25 février 2026 à Cotonou, une série d’idées pour améliorer durablement le pouvoir d’achat alimentaire au Bénin, lors de la cérémonie inaugurale du Forum national du Conseil économique et social (FoNaCES).



Dans son exposé intitulé « De la croissance économique au panier citoyen: quels leviers pour améliorer durablement le pouvoir d’achat au Bénin », il a mis l’accent sur la relation entre production locale, prix alimentaires et revenu des ménages.

Zinsou a d’abord rappelé que bien que les agriculteurs représentent une large part de la population active et contribuent significativement au PIB, leurs difficultés à produire suffisamment pèsent sur les prix et le bien-être des citoyens.



Selon lui, il ne suffit pas de se focaliser sur des explications superficielles comme des profits opportunistes ou des chocs externes; la question centrale reste la productivité.

Pour Lionel Zinsou rapporté par Banouto, la stratégie la plus efficace pour améliorer le pouvoir d’achat est d’augmenter la productivité agricole, ce qui permettrait à la fois de faire baisser les prix pour les consommateurs et d’augmenter les revenus des producteurs.



Il a illustré son propos avec l’exemple du manioc: des rendements moyens d’environ 8 tonnes par hectare en 18 mois pourraient être multipliés plusieurs fois avec de meilleurs outils, de l’irrigation et des pratiques agricoles adaptées, aboutissant à une production plus rapide et plus abondante.



Pour atteindre ces objectifs, Zinsou a insisté sur la nécessité de garantir un financement adéquat et une éducation adaptée des acteurs agricoles. À ses yeux, ces éléments sont déterminants pour que les progrès de productivité se traduisent en réduction des prix alimentaires et, par extension, en une amélioration réelle du pouvoir d’achat des ménages béninois.



Dans sa conclusion, il a affirmé que si la productivité progresse significativement, le dilemme entre croissance économique et pouvoir d’achat pourrait être surmonté, car des produits de base comme le gari deviendraient plus accessibles tout en générant de meilleurs revenus pour ceux qui les produisent.

