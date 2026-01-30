Ambre de la Star Academy hospitalisée en soins intensifs

Ambre, la benjamine de la Star Academy âgée de 18 ans, s’est imposée comme la favorite des téléspectateurs depuis son entrée au château de Dammarie‑les‑Lys il y a plus de trois mois : sa reprise très remarquée d’« Entrer dans la lumière » de Patricia Kaas lors du kick‑off et sa qualification pour les demi‑finales le samedi 17 janvier, où elle affrontera Victor, ont confirmé son statut.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dès la première prestation, Ambre a « scotché tout le monde » par sa présence scénique et son interprétation, selon les retours de la production et du public. Sa place parmi les derniers candidats en lice — aux côtés de Victor, Sarah et Léa — la met en course pour devenir la 13e gagnante de l’histoire de la Star Academy.

Entrée au château il y a un peu plus de trois mois, la jeune chanteuse a enchaîné les prestations remarquées qui ont consolidé sa popularité auprès des téléspectateurs et des jurés. Sa qualification pour les demi‑finales, obtenue le 17 janvier, la rapproche de la phase décisive de la compétition.

Hospitalisation en soins continus après la perte d’un animal : le récit de la famille

La mère d’Ambre, avocate pénaliste, a livré des éléments personnels à Paris Match Belgique sur une épreuve vécue par sa fille quatre ans plus tôt. En 2021, la disparition accidentelle d’un chien de la famille, Litchee, a provoqué chez Ambre un choc émotionnel si intense qu’elle a développé un « syndrome du cœur brisé » et a été hospitalisée en services de soins continus pendant une semaine.

La mère précise que la famille possède plusieurs animaux : Taki, un Spitz, Nana, une petite York, et Malice, un labrador, en plus de Litchee. Elle évoque la souffrance d’Ambre après la perte du chien et résume ainsi la période : « Elle a eu le syndrome du cœur brisé et a passé une semaine en soins intensifs. Ça en dit long sur son cœur sensible », selon les propos rapportés.

Le syndrome du cœur brisé, également appelé cardiomyopathie de stress ou syndrome de Takotsubo, est décrit comme une atteinte aiguë mais généralement réversible du muscle cardiaque déclenchée par un choc émotionnel ou un stress intense. Dans cette situation, la contraction du ventricule gauche est altérée et la présentation clinique peut imiter un infarctus du myocarde, bien que les artères coronaires ne présentent pas d’obstruction.

Les symptômes rapportés incluent essoufflement, palpitations, douleur thoracique intense, nausées, anxiété accrue et parfois syncope. La prise en charge requiert une surveillance soutenue pendant plusieurs jours pour réguler le rythme cardiaque et prévenir une insuffisance cardiaque aiguë.

Le traitement est de support et peut associer, selon l’état clinique, bêta‑bloquants, diurétiques, anticoagulants et anxiolytiques, ainsi qu’un accompagnement psychothérapeutique pour gérer l’élément émotionnel déclencheur. La mortalité liée à ce syndrome est qualifiée de faible mais non négligeable.