Allemagne : Trois films africains en lice pour l’Ours d’or à la Berlinale 2026

La ville de Berlin accueille la 76e édition du festival international du film, manifestation qui se déroule jusqu’au dimanche 22 février 2026. Cet événement rassemble chaque année une sélection internationale de films et se tient sous l’appellation courante de Berlinale.

<span>Le film «Dao», d'Alain Gomis, est en compétition à la Berlinale 2026.</span> <span>© Les films du Worso - Srab films - Yennenga production - Nafi films - Telecine Bissau production - Canal+ Afrique</span>
Le festival est reconnu pour sa forte empreinte politique, un trait récurrent de sa programmation. Depuis plusieurs années, les sélections montrent par ailleurs une attention accrue portée aux productions africaines, tendance désormais perceptible dans les catégories principales.

En référence à l’édition précédente, l’année 2024 a vu le film Dahomey, réalisé par Mati Diop, remporter le principal prix. Pour l’édition en cours, trois longs métrages tournés sur le continent africain figurent parmi les œuvres en lice pour l’Ours d’or, la récompense majeure de la Berlinale.

Parmi les titres présentés en compétition, Dao, signé Alain Gomis, fait partie de la sélection officielle à la Berlinale 2026. Le film est donc en compétition pour l’Ours d’or, aux côtés d’autres productions réalisées sur le sol africain.

