Allemagne : Merz réclame la levée de l’interdiction de vente des voitures thermiques en 2035

En Brève

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré, lundi 6 octobre, qu’il souhaitait que l’Union européenne lève l’interdiction prévue en 2035 de la vente des véhicules thermiques, invoquant les difficultés actuelles de l’industrie automobile. Dans une interview accordée à la chaîne NTV, il a affirmé ne pas vouloir que l’Allemagne soutienne « cette mauvaise interdiction », alors que l’UE procède à l’examen de l’objectif 2035.

