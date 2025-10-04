Allemagne: l’aéroport de Munich fermé à nouveau après des signalements de drones

En Brève

L’aéroport de Munich, dans le sud de l’Allemagne, a de nouveau été contraint de fermer vendredi soir 3 octobre en raison d’observations de drones, au lendemain d’une fermeture qui avait entraîné l’annulation de plus de 30 vols et bloqué près de 3 000 passagers. Sur son site internet, l’aéroport bavarois a précisé : « Le soir du 3 octobre, la sécurité aérienne allemande (DFS) a réduit et suspendu préventivement jusqu’à nouvel ordre les opérations aériennes à l’aéroport de Munich en raison d’observations de drones non confirmées. »

