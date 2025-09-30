Aliments pour bébés: le Bénin ordonne le retrait de certains lots de Bledine

L’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments (ABSSA) a décidé ce mardi 30 septembre 2025, la suspension immédiat de la vente et la demande de rappel de lots de produits infantiles de la gamme Bledine, après alerte à la consommation.

Parmi les références visées figurent notamment la poudre de croissance « Bledine vanille » en étui de 400 g et le biscuit Bledine dès 6 mois.

Selon le communiqué de l’ABSSA, la mesure fait suite à une notification du système d’alerte rapide de l’Union européenne (RASFF), mentionnant une contamination par l’aflatoxine B1 au-delà des seuils réglementaires dans certains produits importés depuis la France.

Dans la population à laquelle ces produits sont destinés: nourrissons et enfants en bas âge, ce risque sanitaire est jugé extrêmement élevé.

L’agence en charge de la sécurité alimentaire exige que tous les stocks concernés soient immédiatement retirés des rayons, entrepôts et circuits de distribution.

Les importateurs ont la responsabilité d’organiser le rappel des produits déjà vendus, et les consommateurs sont invités à rapporter les emballages aux points de vente. Toute manifestation d’effet indésirable liée à ces produits doit être signalée au ministère de la Santé.

La décision de l’ABSSA intervient dans un contexte de vigilance accrue sur les denrées pour bébés. L’aflatoxine B1 est une substance reconnue pour ses effets cancérigènes, et son dépassement dans des aliments aussi sensibles engage directement la santé publique.

Cette alerte s’ajoute à des rappels similaires opérés dans d’autres pays pour des produits Bledine jugés non conformes aux standards européens.