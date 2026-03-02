Algérie: un match amical programmé contre les Pays-Bas en juin

La Fédération algérienne de football a confirmé via ses comptes officiels qu’un match amical opposera la sélection algérienne aux Pays-Bas le 3 juin prochain, quelques jours seulement avant le démarrage de la Coupe du monde. Cette confrontation est présentée comme le dernier test de haut niveau pour les Verts avant l’échéance planétaire.

De retour sur la scène mondiale après une absence qui remonte à 2014, l’équipe dirigée par Vladimir Petković aborde ce tournoi avec l’ambition de bien figurer. Après avoir manqué les deux éditions précédentes, la délégation algérienne mise sur une préparation sérieuse pour arriver prête et déterminée.

En marge de ce rendez-vous contre les Oranje, les joueurs alignés autour de Riyad Mahrez disputeront également des rencontres face à l’Uruguay et au Guatemala lors de la prochaine trêve internationale, afin d’affiner leurs automatismes avant le voyage vers le Mondial.

Lieu de la rencontre et joueurs concernés

La rencontre se tiendra à Rotterdam, dans l’enceinte du stade de Feyenoord (De Kuip), un cadre que connaissent bien Anis Hadj-Moussa et Ramiz Zerrouki pour y avoir évolué. Ces éléments pourraient donc y retrouver des repères familiers à l’occasion de ce dernier examen avant la compétition.